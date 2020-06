Pellegrini aclaró que pudo firmar por Boca

Manuel Pellegrini es una institución en equipos como el Villarreal y el Málaga, a los que llevó a las cotas más altas en Europa. El chileno, ahora, confesó que estuvo a punto de firmar por Boca.

"Si de San Lorenzo no me pagaban en diciembre, yo tenía una cláusula que me podía ir. En ese momento tuve conversaciones muy avanzadas con Macri para pasar a Boca. A mí me debían un año, pero la nueva delegación me pagó, se portaron. Cumplí mi contrato hasta junio y se dio mi salida a River", aseguró en 'Radio Belgrano'.

Habló Pellegrini de su paso por el 'Cuervo'. "La estadía fue tan buena que seguramente sea difícil de volver a repetir, por eso no analizo una nueva etapa. En algún momento me gustaría juntarme con aquel grupo campeón del 2001. No como técnico porque mi carrera en Sudamérica creo que ya está terminada", afirmó el 'Ingeniero'.

Pellegrini dejó grandes recuerdos en todos los equipos en los que estuvo. Su época más difícil fue el Real Madrid, pero todo lo enmendó tras llevar al Málaga a los cuartos de final de la Champions League.