Pellegrini calificó la Premier como "la liga más completa"

Nueva etapa de Pellegrini en el fútbol español. El Betis ha recibido con los brazos abiertos a un técnico experimentado y con un pasado exitoso en varios equipos españoles, especialmente en el Villarreal y en el Málaga.

"Como una idea global de lo que tiene que ser una liga, la Premier sin duda es la más completa. Pero también creo que donde mejor se juega al fútbol es en España. Más todavía cuando coincidían Messi, en el Barcelona, y Cristiano Ronaldo, en el Real Madrid", explicó el chileno, que habló también de las formas de Koeman para relegar a un segundo plano a un jugador como Luis Suárez.

Además, añadió: "Técnicamente, LaLiga es mejor que la Premier. Igual aquí los jugadores son un poquito más lentos, pero con mucho espectáculo". Y, además, fue cuestionado en 'ESPN' por la posibilidad de dirigir a la Selección Chilena.

"Para eso yo he tenido siempre la misma respuesta. A lo mejor no es bueno decirlo, pero me costaría dirigir otra selección que no fuera Chile. Me costaría jugar contra Chile", explicó, antes de concluir: "El trabajo en las selecciones me aburre. Porque los jugadores juegan en Europa los domingos y te llegan el lunes. Tienen que descansar, juegan el viernes y el martes, y se van".