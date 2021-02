"Pellegrini es el responsable de la buena racha de este año"

Andrés Guardado ofreció unas declaraciones a los medios oficiales del Betis en las que hizo un repaso a la actualidad del conjunto verdiblanco. En la previa del partido ante el Getafe, el mexicano comentó: "Lo mínimo que tenemos que hacer es salir al campo con ambición y actitud, a ganar como sea".

"Hay que dejar muy claro que va a ser más difícil que el Villarreal. Vienen dolidos, de cinco partidos en los que de 15 puntos solo han sacado uno, solo han marcado un gol... Cuando un equipo está con la soga un poco al cuello, es más peligroso. Si no salimos como tenemos que salir, nos podemos llevar una sorpresa. A ver si con la inercia positiva que llevamos somos capaces de sacar el partido. Hay un cambio de mentalidad en el equipo, ahora somos fuertes competitivamente. Antes nos pasaba algo y el equipo se caía", añadió.

Además, comentó sobre la figura de Pellegrini: "Tenemos que estar acostumbrados a la exigencia, por eso nos dedicamos a esto, sabemos cómo es. El míster tiene mucha culpa de esta buena racha que llevamos este año. Nos empezó a conocer más, el rendimiento que puede dar uno u otro, encontró también diferentes esquemas y fórmulas para afrontar los partidos. Y en las derrotas es donde más se aprende. Desafortunadamente, tuvimos momentos difíciles, pero les sacamos mucho provecho para estar hoy donde estamos".

Y añadió: "Él se acerca mucho al que cree que tiene que acercarse para charlar algo. A mí algunas veces se me ha acercado, es muy claro en sus mensajes y tampoco es de hablar de más. Va, te dice lo que te tiene que decir, a lo mejor es una frase de diez segundos, pero con eso sabes lo que te quiere transmitir. Es un entrenador con una gran experiencia, se las sabe todas dentro de un vestuario y ha vivido un poco de todo. Una de sus grandes virtudes es saber manejar los momentos buenos y malos".

Sobre su futuro con la Selección Mexicana, el jugador del Betis delcaró: "Yo todavía siento que tengo temas pendientes con la Selección. He ido a cuatro Mundiales, nos hemos quedado en las mismas instancias y me encantaría una oportunidad más para ver si somos capaces de romper esa barrera. No solo lo del quinto partido, que es muy famoso en México, sino llegar más allá. Me gustaría ser parte de ello".

"El quinto Mundial es mi objetivo"

¿Es el quinto Mundial el objetivo de Guardado? El mexicano respondió alto y claro: "No escondo que es mi objetivo, obviamente, lo he dicho muchas veces, que me encantaría estar en mi quinto Mundial. Pero cuando llegas a este momento de tu carrera tienes que ir semana tras semana, partido tras partido, año tras año y si consigo estar, mejor. Pero el fútbol siempre te llega a sorprender y no quiero encontrarme con una mala sorpresa. Voy con precaución y ojalá el fútbol y la vida me puedan regalar otro Mundial".

También tuvo tiempo Guardado de hablar de la figura de Joaquín en el equipo: "Todo el mundo sabe lo que significa para el vestuario, para el Betis, lo que ha conseguido en su carrera, cómo es como bético, y después como persona lo vemos cada día. Es el más bromista, pero cuando hay que trabajar es el primero y haciendo que los más jóvenes se contagien de eso. Es una persona que para mí es un soporte dentro del vestuario. Desde que me tocó ser capitán hemos tenido que llevar a cabo muchas cosas grupales y nos complementamos bien".

"Entre los que han llegado tenemos un líder más, más allá de quién lleve el brazalete, que es Claudio Bravo, que con la carrera que tiene es un líder más. Y Canales se lo ha ido ganando con el transcurso de los años. Y Mandi por la trayectoria que tiene en el Betis. El éxito de un equipo es que cada uno en su parcela sea un líder", sentenció el jugador bético.