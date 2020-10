Pellegrini evitó hablar del arbitraje

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, declaró este domingo que, pese a la derrota rotunda ante la Real Sociedad (0-3), "hubo un primer tiempo equilibrado", al final del cual, "el 0-1 fue fundamental para el desarrollo del segundo" periodo en el que el rival los "superó".

Para Pellegrini, los vascos "han sido justos vencedores" y acordarse de las acciones polémicas con 0-1 significaría hacer "conjeturas hablar de un nuevo partido de haber subido al marcador el 1-1 de Sanabria -gol anulado por fuera de juego-", pero eludió "entrar en polémica, el VAR y los árbitros sabrán lo que hacen".

"Ya di una visión objetiva tras el partido ante el Real Madrid. Uno está metido en el campo y no ve las imágenes que ellos manejan para decidir. No sacamos nada centrándonos en el VAR. Repito lo que dije la otra vez y mejor no tocar estos temas", añadió el técnico santiaguino en sus declaraciones tras el partido.

Pellegrini cree que el Betis, pese a los cambios en la alineación, "ha estado equilibrado" solo que "ellos han estado muy precisos", mientras que le "hubiera gustado hacerles más daño", en ataque "pero ellos defienden bien y tienen una gran posesión de balón", dijo.

El preparador andino cree que su equipo va "por el camino correcto, aunque claro" que le "hubiera gustado acabar la jornada líder", si bien prefiera "pensar ya en el siguiente partido -en el campo del Atlético de Madrid-", en el que su equipo debe "mejorar tanto en la parte creativa como en la defensiva" y la psicológica, ya que "ir 0-1 abajo no quiere decir que el partido esté perdido", subrayó.