Pellegrini, frustrado por la facilidades que el Betis concede en defensa

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, admitió que no es casualidad haber recibido este martes cuatro tantos en la derrota por 4-3 en el campo del Levante y agregó que “no todo son errores pero debe haber una explicación a que llevemos 30 goles recibidos”.

“El segundo gol de Morales es un golazo pero el tercero lo hace en la misma posición, por lo que tenemos un déficit de atención en las marcas”, puso como ejemplo el técnico en la rueda de prensa posterior al choque.

Pellegrini señaló que será difícil crecer “mientras no arreglemos la cantidad que goles que concedemos con no muchas ocasiones” pero no se mostró preocupado por la situación del equipo ni por su futuro.

“El equipo está en mitad de la tabla hacia arriba, las soluciones se buscan con trabajo pero el equipo muestra un espíritu importante todo el partido. Estamos en la fecha 16 con el equipo en un lugar si no bueno tampoco malo. Tenemos que mejorar y en base al trabajo”, señaló.

“Nunca he sentido temor por mi futuro, para nada. Estamos en un lugar expectante más debajo de lo que quisiéramos pero en un campeonato muy apretado”, añadió.

Pellegrini dijo estar “muy conforme” con el trabajo ofensivo de su equipo durante todo el partido y por el equilibrio que mostraron.

“Marcamos tres goles e hicimos cuatro o cinco oportunidades más”, recordó.

El técnico se mostró satisfecho por la reaparición de Sergio Canales y el espíritu que mostró.

“Es un gran profesional por eso siente la profesión de esta manera. Poco a poco aportará lo que él es capaz de aportar como hizo estos 30 minutos pero al equipo no se le puede reprochar el espíritu porque lo buscó hasta el final”, señaló.

Además dijo que esa fortaleza anímica hará que su afronte de manera “óptima” el derbi ante el Sevilla que dijo “motiva solo independientemente del resultado anterior”.