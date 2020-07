"Pellegrini llega tras no salir las cosas como esperábamos"

No era la primera vez que el Betis quería contar con Manuel Pellegrini como entrenador. Ha sido ahora, tras una temporada complicada, cuando por fin sus caminos se han cruzado.

Así lo ha explicado Alexis Trujillo, quien cogió las riendas del primer equipo tras el cese de Rubi. "Cuando valoramos a un entrenador lo hacemos en dos aspectos. Primero, el personal y luego, el deportivo", empezó diciendo Alexis Trujillo, durante la rueda de prensa de presentación de Pellegrini.

"En lo personal, reúne unas características fundamentales, con una personalidad muy definida y capacidad de liderazgo, capaz de sacar rendimiento a todos los jugadores", continuó.

"En el plano deportivo es una persona dedicada al fútbol plenamente, ha entrenado un muchos equipos y en diferentes países", añadió, al respecto del chileno.

Recordó su historial en España. "Nosotros nos fijamos en los equipos que ha tenido en LaLiga y ha sido un entrenador que sacó muchísimo rendimiento a todos esos equipos, colocándolos a un nivel interesante", apuntó.

Desveló que es un entrenador que desde antes gustaba a la directiva verdiblanca. "No es la primera vez que hemos intentado contratarlo y tengo que agradecerte que hayas puesto toda tu mejor predisposición para estar aquí. Tu suerte será la nuestra", afirmó, dirigiéndose directamente a Pellegrini.

"Su llegada se produce después de no salir las cosas como deseábamos en el plano deportivo. Rescindimos el contrato del anterior cuerpo técnico y buscamos el adecuado para colocar la Betis en el puesto que se merece", continuó.

"A partir de ahí, como ha dicho el presidente Ángel Haro, tenemos una sección en la que además de ver jugadores, también nos dedicamos a evaluar los posibles entrenadores que tienen el perfil para el Betis. Después de ese trabajo intenso hemos visto que es el entrenador adecuado para sacar el máximo a la plantilla", apuntó también Alexis Trujillo.

Y terminó explicando sus polémicas declaraciones de la semana pasada, en las cuales calificó con "aprobado" la temporada del Betis, por haber logrado la permanencia. "Desde el primer momento y cuando el presidente nos certificó a mi cuerpo técnico y a mí como interinos para afrontar las ocho jornadas que restaban para la finalización del campeonato, tanto él como yo dijimos que el año había sido malo", explicó.

"Lo del otro día no sé si me expliqué mal o se me malinterpretó. Una vez que cogimos el equipo y el club dijo que lo importante era que teníamos que tener cuidado, el objetivo era mantener la categoría e intentar escalar en la tabla", continuó.

Insistió en distinguir la temporada con y sin Rubi. "Desde que nos hicimos cargo del equipo, la plantilla ha tenido una disposición muy buena para que no corriera peligro el club de perder la categoría", siguió diciendo.

"Una vez certificada la permanencia, a eso me refería con lo de aprobado, pero en líneas generales lo que sí es cierto es que objetivo que nos dijimos a principio de temporada no hemos estado cerca durante todo el año, por eso es mala. Usé ese calificativo para referirme a este último tramo, porque podía haber sido peor", dijo, para finalizar.