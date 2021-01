Pellegrini valoró el rendimiento de Juanmi y mandó un recado a LaLiga

Tras el triunfo del Betis este miércoles en Copa del Rey, el técnico Pellegrini no dudó en mostrarse satisfecho con el resultado ante el Mutilvera. Ante los medios, el chileno destacó a varios de sus futbolistas y mostró escepticismo con los protocolos de LaLiga en cuanto a los aficionados.

"Me alegro mucho por Juanmi porque es un jugador que estuvo mucho tiempo lesionado y tiene que ser muy útil para nosotros. Rodri hizo un gran partido, Miranda convirtió un buen tiro libre y Emerson hizo un golazo", dijo el míster en la rueda de prensa posterior al duelo copero.

Sobre la falta de público en las gradas en LaLiga, como no ocurre en la Copa, Pellegrini subrayó: "Es un tema que no me corresponde pero no sé por qué en esta competición puede haber público y no en Primera. De todos modos, no soy yo el que tiene que valorar eso".

Por último, valoró la actitud del Betis tras recibir el primer gol. "El equipo jugó con la concentración y la seriedad que se necesita en estos partidos. En el fútbol hay que estar siempre al 100% y esta eliminatoria no es una excepción", sentenció.