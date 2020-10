Pellegrini y Joel podrían librarse de la sanción por criticar al árbitro del Betis-Madrid

Manuel Pellegrini y Joel Robles podrían librarse de ser sancionados por sus críticas al arbitraje sufrido ante el Real Madrid, tal y como ha propuesto el juez instructor de los expedientes abiertos a ambos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según 'COPE', el magistrado no considera que haya motivos de sanción en las expresiones utilizadas por el entrenador y el portero del Real Betis. No obstante, la última decisión la tendrá el Comité de Competición, que puede hacer caso o no al juez instructor.

Concretamente, Pellegrini lamentó tras perder por 2-3 ante el Madrid la forma de intervenir del VAR, siempre en beneficio para los blancos. "Jugar contra el Madrid y el VAR es muy difícil", atacó el técnico bético.

Por su parte, Joel siguió una línea semejante: "Llevo mucho tiempo en el fútbol y siempre pasa lo mismo. Hay jugadas pequeñas que son las que siempre te pitan a favor del grande. Todas las jugadas dudosas se sancionan siempre a favor de los grandes. A ver si alguna vez cambia esto".

El juez no considera que estas palabras sean merecedoras de sanción. Sí que es más duro con Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, de quien sí señala que dudó de la honestidad del cuerpo arbitral tras un penalti clamoroso no pitado en la derrota gaditana ante el Granada.

"Lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar. Sé que es difícil pitar pero también sé los medios que hay. Puede haber fallos, pero en otras cosas. La jugada del penalti es para que alguien se lo piense un poco", aseveró Cervera en la rueda de prensa posterior.