"La derrota es una cura de humildad"

La Ponferradina sacó oro en su visita a la Rosaleda. Ganó 0-2 a un Málaga que no vence en casa desde el 22 de octubre y el técnico malaguista, Pellicer, no dudó en mostrar su enfado ante los medios al finalizar el choque.

"No hemos entrado bien al partido. Tengo que asumir la culpa porque el máximo responsable en este aspecto es el entrenador y no he sabido transmitir cómo teníamos que entrar al partido. Nos han penalizado esos primeros 20 minutos", dijo el míster.

"Es una cura de humildad para todos, para saber que tenemos que entrar a los partidos con la actitud que el equipo siempre ha tenido. Si estamos en esta situación, sabemos lo que nos va a tocar, lo que vivimos el año pasado. Esto es un aviso a navegantes", añadió.

Por último, alabó el nivel de sus rivales. "Han sido superiores, hay que reconocerlo. Hemos salido a esperar y cuando sales a esperar, ocurre esto. Se han anticipado, han estado más atentos, han jugado más dinámico… Antes del final hemos tenido dos ocasiones muy claras, pero no nos podemos quedar con eso. Nos ha faltado agresividad", concluyó.