Pellicer está feliz con los 40 puntos, pero él quiere 50

El Málaga derrotó al Logroñés y alcanzó los 40 puntos en Liga en Las Gaunas, algo que enorgullece a Pellicer, su entrenador. El técnico, en la rueda de prensa posterior a la cita, se mostró alegre por el triunfo, pero recordó que la meta "soñada" son los 50.

"Es seguir con lo que decíamos el otro día. No es tranquilidad solo, es tenerla, pero sin ningún tipo de relajación. Vamos a valorar el día a día, tener los pies en el suelo aunque sea repetitivo. Cuanto antes podamos sellar los 50 puntos soñados, antes podremos hablar del siguiente paso", afirmó.

"Lo que se transmite es positivo. Soñamos despiertos, pero sabemos las adversidades que tenemos. Sabemos perfectamente lo que cuesta. Te ilusionas, pero de forma tranquila y comedida. Queda muchísimo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar con 40 puntos a estas alturas? Pero mi discurso no va a cambiar", continuó.

Acerca del posible gol fantasma de Luis Muñoz, aseveró: "No lo he podido ver. Si no lo ha señalado, con todas las herramientas que tenemos, seguramente no haya entrado. En vez de tirar al larguero, tendría que haber entrado y no tendríamos este debate. El segundo gol nos habría dado más tranquilidad".