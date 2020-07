Pellicer habló de su futuro y del 'caso Iván Jaime'

El Málaga empató a cero en los Juegos Mediterráneos ante el Almería y despidió una sufrida temporada. Tras el choque, Pellicer fue cuestionado por si seguirá en el banquillo malaguista el próximo curso.

"No nos hemos podido sentar, ha sido una competición tan estresante que desde que empezamos a entrenar nos hemos focalizado en el presente. No hemos pensado en el futuro porque esto no hacía pensar más allá. Seguramente esta semana o la que viene empezaremos a hablar todo el mundo", explicó.

Además, quiso argumentar la salida a última hora de Iván Jaime del once: "El día del Deportivo estuvimos arriesgando jugando con cuatro canteranos. Después de esta situación que ha pasado con algún equipo que ha recurrido, ha habido una situación en la cual Iván Jaime iba a jugar y no hemos querido arriesgar por cualquier situación que pudiera ocurrir".

"Es un tema que tanto LaLiga como la RFEF se tienen que poner de acuerdo. Poner una norma muy clara. No hemos podido arriesgar porque podía pasar cualquier cosa. Aquí perjudica a la gente joven. Iván Jaime, que es un jugador en el que tenemos muchas perspectivas, mucha confianza en que puede ser muy importante, ha salido perjudicado. También otros durante el trayecto", expuso.

Pellicer ahondó en que se necesita una aclaración al respecto: "Esto ya lo han dicho otros entrenadores, pero tiene que salir una norma y quedar muy claro. Si juegas con cuatro y hay una expulsión o un cambio, que quede clara la situación. Estamos poniendo muros a la gente joven. Nosotros no los ponemos, el verde habla. Tengan la edad que tengan".

"Estoy enfadado porque habíamos pensado en hacer rotaciones y meter jugadores como Gonzalo, que ha jugado. Tienen que ponerse de acuerdo, nosotros no somos nadie, pero LaLiga y la RFEF tienen que hacer un comunicado porque aquí cada uno se está lavando las manos. Aquí los que salen perjudicados son los equipos y no dejan florecer a la gente joven. Eso no puede ser", agregó con disconformidad.

Por último, analizó el partido ante el Almería: "Ha sido un fiel reflejo de lo que ha hecho el equipo toda la segunda vuelta. Muy comprometido, un equipo sólido. Toca felicitar por enésima vez, el campo ha hablado por sí solo ante un gran equipo. Hemos mostrado ese orgullo competitivo, cada partido para nosotros es un regalo. Es un orgullo entrenar al Málaga".