Pellicer no quiere sanciones y evitó criticar el arbitraje

Pellicer prefiere no hablar de los árbitros y seguir con la mente puesta en lo que ocurre sobre el campo. El técnico del Málaga dejó aparte el plano de las decisiones del colegiado en el empate con el Albacete e hizo autocrítica respecto a la actuación de los suyos.

"Nos tenemos que quedar con que hemos perdido dos puntos. En la primera parte, hemos metido, por errores nuestros, a un equipo que venía de ganar fuera y que quería buscar nuestros errores. Tenían ellos más paciencia que nosotros y lo he trasladado al descanso. Creo que lo hemos hecho. Cuando hemos conseguido el gol, hay cinco minutos muy importantes y hemos tenido un pequeño error y luego la acción del penalti". afirmó.

Respecto al posible penalti a Joaquín, aseveró: "Esperemos que, cuando acabe la temporada, esa balanza que ahora creo que está desnivelada en contra nuestra se vaya ajustando. Año nuevo, vida nueva. Mi discurso va a ser no quejarnos por nada. Los árbitros ya lo tienen muy complicado y nosotros podemos ser sancionados".

El de Escassi, que sí se pitó, lo vio así: "Nosotros no lo hemos podido ver. He estado hablando con Alberto y tenemos que saber entender el juego, fingir parece tener un premio y hay que ajustar mucho. Cuando lo vea detenidamente, lo analizaré de forma privada porque no quiero que salga un mensaje del entrenador del Málaga quejándose".

También habló de Jairo, que vio puerta: "Ha hecho un gol y ha jugado buenos minutos. Viene de jugar poco, de una lesión y, este año, no ha tenido continuidad. Le veo trabajar, le veo feliz. Aquí estamos para recuperar a todos los futbolistas, no podemos perder por el camino ningún jugador. Estamos en una dinámica y en este grupo tenemos que recuperar a todos".