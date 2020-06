Pellicer no se explica por qué el árbitro no rectificó la roja a Lombán

El Málaga cayó ante la SD Huesca (1-3) y el técnico local atendió a los medios para dar su valoración sobre la derrota. Pellicer se despachó sobre la acción que acabó con Lombán expulsado por una supuesta falta sobre Rafa Mir.

"Las imágenes están ahí. Somos humanos, hay errores, pero sí que es cierto que hay una herramienta que se llama VAR y estamos en la incertidumbre que no sabemos cuándo se usa y cuándo no", aseguró.

El entrenador no quiere esconderse en excusas ajenas, pero hizo hincapié en esa acción: "Una o varias imágenes valen más que mil palabras. La acción de David no hace falta que yo opine sobre ella porque se ha visto. Eso marca mucho el sino de un partido y no tiene que servirnos de excusa. Nos tenemos que recomponer. Ante el tema arbitral, todos nos equivocamos, pero para eso está el VAR, para que cuando el árbitro se equivoca, pueda rectificar. No sé por qué no ha rectificado".

Sobre la derrota, Pellicer cree que la imagen fue mejor que el botín: "Ha sido un partido en el que han ocurrido muchísimas cosas. Es todo muy extraño. Parece que no haya tensión y es todo lo contrario. Las estadísticas están ahí. Hay dos partes en el partido. En los primeros minutos, en el primer acercamiento, ellos se han adelantado. Han rematado cuatro veces y han marcado tres goles".

"El equipo ha sabido reponerse ante esa adversidad frente a un gran equipo. Después de la expulsión merecida se ha recompuesto, nos ha faltado algo de claridad en el último pase. Con el empate parecía que podíamos irnos al descanso con un empate y preparar otro plan de partido. Al final, en otro error nuestro, se han adelantado. En la segunda parte, la expulsión de David nos ha hecho cambiar el plan de partido. El nivel físico no es el más óptimo para todos, pero tenemos que reponernos y mirar las cosas que hemos hecho mal para poder mejorar", concluyó.