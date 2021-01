Pellicer, orgulloso: "Si teníamos que caer, que fuese así"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, está orgulloso de cómo cayó eliminado su equipo en la Copa del Rey. Lo hizo peleando hasta el final contra el Granada, un rival de Primera. Incluso protagonizaron los 'boquerones' un asedio en el tramo final con Juan Soriano subiendo a rematar.

"Nos habría gustado conseguir la victoria porque la Copa genera muchísima ilusión al aficionado, sobre todo ahora que no podemos disfrutar de él en el estadio. Han sido años tremendamente duros y queríamos dar un paso adelante. Si teníamos que caer, que fuese de esta manera, luchando con rabia hasta el final ante un equipo de Primera División que termina pidiendo la hora", afirmó.

"Hay que hacer una valoración positiva, más allá del resultado. En la primera parte, nos penalizaron una falta y una pérdida en una zona en la que intentamos no cometer esos errores. Este rival no regala nada, es un equipo que compite", añadió.

Respecto a la gran segunda parte que protagonizaron los suyos, explicó: "En el descanso, dije que la segunda parte tenía que ser un partido distinto y que había que competirlo, ganarlo y no encajar. Solo nos faltó un gol para empatar. Intentamos atacar los espacios por fuera, pero el Granada no regala nada con Diego Martínez. No perdimos la cara al partido y seguimos adelante, aunque ellos metieron jugadores que son titulares en Liga y que luego juegan Europa League".

También se le preguntó por Ramón, perla blanquiazul que está siendo de lo más protagonista: "Viene dando pasos importantes, aunque, a principio de temporada, tenía dudas porque creía que no iba a tener tanto protagonismo. Todo lo que le está pasando es fruto del trabajo".