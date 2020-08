Pellicer se resigna con la planificación de la plantilla

Tras la victoria ante el Real Valladolid en el primer amistoso de pretemporada, Sergio Pellicer analizó la situación actual del equipo y del mercado, que se ve condicionado por la complicada situación económica del Málaga.

"Nos tendremos que ajustar al día a día, como hicimos antes cuando pasó el tema de la pandemia. Cada planificación es diaria, casi hora a hora nos cambia. Hay que estar siempre pendiente, alerta, con acción y reacción en cada instante para hacerlo lo mejor posible y ajustar los mecanismos, pero va a ser una pretemporada difícil para nosotros y para todos", explicó al respecto.

Aún hay muchas altas y bajas por configurar con el campeonato a tres semanas vista: "Son situaciones que no sabemos y no sabremos hasta que empiece la Liga e incluso después porque el mercado seguirá abierto. El boceto, la foto de la plantilla... Pero esto es para todos los equipos, no sólo para nosotros. Esperemos que poco a poco se vayan resolviendo los temas para trabajar con más tranquilidad".

Respecto al partido, Pellicer se mostró satisfecho: "Tras estas primeras semanas de entrenamiento seguimos dando pasos. Estamos contentos por el grupo, porque se ha vuelto a ver un equipo comprometido, con los conceptos claros".

"En la primera parte, los chicos del filial han hecho un partido muy completo y en la segunda parte hemos estado con jugadores de la temporada anterior, con entrega ante un equipo de Primera División. Dando pasos y buscando el nivel individual porque el colectivo nos va a costar mucho sin ese boceto de equipo", añadió.