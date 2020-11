Pellicer, tras ser expulsado: "¿Por qué? Espero que no mientas en el acta"

La Ponferradina y el Málaga se repartieron los puntos en la duodécima jornada de LaLiga SmartBank. El técnico del cuadro andaluz, Sergio Pellicer, vio la cartulina roja en el tiempo de añadido.

El castellonense explicó lo sucedido en rueda de prensa: "Nunca suelo hablar de tema arbitral porque es un trabajo tremendamente complicado, como el nuestro, pero espero que diga la verdad. La verdad solo tiene un camino y la mentira tiene las patas muy cortas. Simplemente me he dirigido al cuarto árbitro: '¿Qué es lo que está pasando en la segunda parte?' Estas fueron mis palabras".

"Es cierto que en la segunda parte, las pequeñas cosas invisibles de esas faltas, tarjetas… pero no es excusa. Me pareció que había falta en la última acción. Hubo tres o cuatro faltas en nuestro campo que también habían ocurrido en el campo contrario. Creo que no estaba siendo equitativo. Nosotros tratamos de transmitir la molestia, la situación con la que estábamos conviviendo. Pero nada más".

Muñiz Ruiz, el colegiado, reflejó lo acaecido en el acta arbitral: "En el minuto 90, el técnico Pellicer García, Sergio fue expulsado por el siguiente motivo: protestar de forma reiterada al cuarto árbitro una de nuestras decisiones, abandonando su área técnica varios metros".

Además, en el apartado de otras incidencias, como apunta el diario 'AS', el árbitro indicó: "Una vez finalizado el partido, entró al terreno de juego hasta la posición del equipo arbitral, protestando de forma insistente, dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: '¿Por qué me expulsas? Espero que no mientas en el acta".