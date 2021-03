"Pensando en Haaland, puedes sacrificar a Cristiano"

El primer año de Andrea Pirlo en la Juventus está siendo un camino de rosas espinadas. El cuadro 'bianconero' no termina de despegar y se juega este mismo martes la clasificación para los octavos de Champions League.

Antonio Cassano habló sobre la incidencia que tiene Cristiano Ronaldo en el juego del cuadro transalpino con Pirlo en el banquillo, y la decisión que él tomaría de estar en el cargo.

"Cristiano no puede ser un problema, pero llegados a este punto en el que, pensando en una inversión como Haaland, creo que puedes sacrificarlo. Para el juego de Pirlo se necesita otro tipo de jugador", dijo en 'Bobo TV'.

Explicó Cassano que "Cristiano participa poco en el juego. En la fase defensiva ayuda poco, juega poco para el equipo. Lo hace solo para marcar goles".

"Si la Juve quiere comenzar un nuevo ciclo, si quieren darle otra oportunidad a Pirlo, no me extrañaría que Ronaldo se fuera a la calle", sentenció el ex jugador del Real Madrid o la Roma, entre otros.

Otro de los ex futbolistas que habló sobre Cristiano fue Christian Vieri: "Todavía no se ha adaptado a la idea de juego de Pirlo. Ante la Lazio, un gran adversario, la Juve hizo un buen partido sin él".