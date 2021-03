"Pensé en retirarme, pero el destino me llevó por otro lado"

La carrera de Ilicic está plagado de algunos altibajos importantes que han desestabilizado a un futbolista con clase como pocos. La temporada pasada se dio uno de sus principales bajones que se le recuerda.

Y así lo analiza el jugador del Atalanta en una entrevista a '24sata': "Ahora lo veo desde otra perspectiva. Me fijo en lo que le pasó a Sinisa Mihajlovic (padeció leucemia) … Intento disfrutar al máximo cada segundo de la vida con mi familia".

"Eslovenia es donde crecí, me lo dieron todo y es lógico que juegue para ellos. Pero me siento a la vez croata, bosnio y esloveno. No era fácil de elegir", explicó sobre su dura infancia, en la que su padre fue asesinado cuando él tenía un año.

Pero el momento más duro de su carrera se produjo por una operación que no se dio, un varapalo que pudo costarle caro: "Estaba cerca del Dinamo Zagreb, pero luego decidieron no ficharme. La carrera a veces no sale como tú quieres. Estuve pensando seriamente en retirarme. Pero el destino me llevó a otro lado, viví y experimenté mucho. Gracias a dios todo ha sido superado, estoy donde estoy y todo ese esfuerzo es mi mejor recompensa".

Posteriormente, Ilicic fichó por el Maribor, que luego le vendió por 2,5 millones de euros al Palermo. A partir de ahí, su carrera fue creciendo hasta el punto actual, con 33 años y un bagaje de 55 goles y 37 asistencias en 141 partidos en el Atalanta.