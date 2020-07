"Pep cambió el estilo del fútbol inglés, hizo que el City creciera"

David Silva pone punto y final este verano a sus diez años como jugador del Manchester City. El canario se marcha tras hacer historia en el conjunto inglés, convertido en uno de los mejores jugadores que ha pasado por el equipo.

En unas declaraciones concedidas a 'DAZN', el mediapunta de 34 años ha querido hacer un repaso a su década en el City: "Para mí estos diez años han sido perfectos. Cuando llegué, no pensaba que estaría tanto tiempo aquí. Además del fútbol, de los trofeos, de todo, me llevaré el cariño de la gente, que es lo más importante".

Silva es, además, el máximo asistente de la historia del club, algo para lo que ha de controlar a la perfección el esférico antes de dar el pase, tal y como él mismo ha reconocido al mencionado medio: "Si no controlas bien ya pierdes tiempo. Es fundamental para el mediocampo. Una parte la tienes y otra te la da la experiencia".

"Viene ya en cada uno, intentar leer dónde están los espacios, leer el partido cómo va, y luego que tus compañeros te busquen. Si te mueves mucho, pero tus compañeros no te ven, al final no sacas provecho. Aquí, en estos equipos, cada uno sabe su rol y sabe lo que tiene que hacer", añadió el español.

Además, no dudó en elogiar la labor de Pep Guardiola como entrenador del City, después de que el propio técnico catalán le dedicara solo buenas palabras: "Guardiola me puso en una posición en la que estoy en más contacto con el balón, que es la banda. Me he encontrado muy cómodo, la verdad. Y luego, Pep trabaja al equipo en todos los sentidos, desde el portero al delantero, lo que hizo que el equipo creciera".

La llegada de técnicos de fuera es uno de los grandes motivos por los que la Premier ha crecido tanto en los últimos años según Silva: "Han venido entrenadores de fuera, que vienen con otra filosofía y han cambiado el estilo del fútbol inglés".