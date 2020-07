Pep cree que sus tácticas no servirán para ganarle al Madrid

Pep no cree que su Manchester City vaya a tumbar al Madrid por alguna táctica suya. Tienen ventaja por el resultado de la idea, pero, en una rueda de prensa, dejó claro que la clave residirá en la energía de sus futbolistas. También dijo que no por ir por delante en el marcador deben relajarse.

"Este partido va más sobre el deseo. Conocen (mis jugadores) al Real Madrid y saben de su calidad. Vieron la última final y el Madrid estuvo ahí, los conocen y no hace falta ni decírselo (lo buenos que son). Las tácticas no ganarán este partido, sino la energía que tienen dentro, todos nosotros, el club", afirmó.

"Estos partidos especiales van sobre el deseo de cada uno de los jugadores por intentarlo. Debemos ponernos a prueba y hacer un buen partido para ganarle al Madrid. Lo que pasó en el pasado no nos da ventaja. Tenemos que hacer un buen partido en todos los ámbitos. Eso nos dará la oportunidad de ganar y pasar de fase", dijo además.

"Esto va de invertir dos semanas en prepararnos lo mejor posible para el Madrid e intentar hacer un buen partido. No pienso en el resultado de la ida. Pueden meternos dos o tres goles. Nosotros también. Haremos el mejor partido posible. Va sobre lo que hagamos en el campo. Debemos ser nosotros mismos. No me gustaría acabar el partido y pensar que no hemos sido como solemos ser", añadió.

También habló sobre la revocada sanción de la UEFA: "El problema ha terminado. La UEFA nos acusó y, después, jueces independientes dijeron que no tenían razón. Para mí, es un tema cerrado. Los rumores siempre estará ahí. Estamos contentos porque mostramos al mundo que estamos limpios, que lo hicimos bien".

"Seguimos las normas del 'Fair Play Financiero'. Ganamos en el campo y nos clasificamos para la Champions. Sabemos lo difícil que es eso. Cuando la Champions de la próxima temporada empiece, estaremos porque nos lo ganamos en el campo", concluyó.