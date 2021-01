Pep defendió a Mendy de su fiesta en Nochevieja y se le tiran encima: "¡Qué vergüenza!"

El Manchester City se impuso por 1-3 a un Chelsea horrible y en plena crisis este domingo. Sin embargo, no todas las preguntas posteriores al encuentro fueron sobre el mismo. A Pep Guardiola no le quedó más remedio de hablar del lío de Benjamin Mendy en Nochevieja.

El lateral del equipo celeste se saltó los protocolos y organizó una polémica fiesta en la que aún no está claro qué ocurrió. Mientras los vecinos y una agencia de modelos aseguraron que Mendy la realizó ajena a su pareja, el jugador confirmó que la cena había tenido lugar con su compañera y con varios amigos.

Esta es la versión que ha parecido calar en un Pep Guardiola que le defendió a ultranza tras ganar en Stamford Bridge: "Benjamin ya tuvo el COVID-19 en el pasado, ha pasado test todos los días como todos. Se ha explicado, sabe lo que ha hecho y aprenderá en el futuro".

El técnico 'citizen' agradeció el compromiso que muestra Mendy: "Es parte del grupo y es uno de los muchachos más queridos. En la grada, fue el jugador más activo. Es un tipo especial para nosotros y tiene un corazón increíble".

A medida que se iba explicando, la defensa de Pep Guardiola era más férrea y con menos justificación. "Me gustaría ver cuántas personas ahora lo juzgarán. Me gustaría saber cuántas personas hicieron esto, pero en esta sociedad juzgamos a los demás cuando primero debemos juzgarnos a nosotros mismos. No lo estoy justificando, rompió las reglas, pero la gente no debería intentar dar lecciones", profundizó.

No hizo falta mucho tiempo para que los aficionados se indignaran en las redes sociales por los comentarios de Guardiola. "Es una vergüenza" o "Qué manera de defender lo indefendible" fueron algunas de las reacciones a las palabras de Pep. Y es que, con el virus, no debería haber esa doble moral...