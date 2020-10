Pep defendió al Kun: "Es la persona más agradable que he conocido en mi vida"

El City le ganó por la mínima al Arsenal gracias al solitario tanto de Sterling (1-0), aunque el resultado importó poco a la opinión pública por lo que pasó durante el mismo.

Y es que las redes cargaron contra la actitud del Kun Agüero por agarrar del cuello a una jueza de línea a la hora de reclamar una acción.

Guardiola, en sala de prensa, tuvo que defender a su pupilo tras las críticas recibidas: "Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en esta, vamos".

Y justo este suceso tuvo lugar el día en el que el delantero argentino regresaba a las canchas tras tres meses en el dique seco. Recordemos que fue operado de su rodilla izquierda.