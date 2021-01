Pep invitó a Bravo a hacerse entrenador ¡y ahora sueña con dirigir a Chile!

Este domingo, 'TNT Sports' emitió una entrevista exclusiva con Claudio Bravo, portero chileno del Betis, en la que se habló largo y tendido del pasado, presente y futuro del meta.

Sobre esto último, Bravo aseguró que tiene un sueño para cuando le llegue la hora de la retirada. Y este no es otro que el de dirigir a Chile: "Me encantaría ser técnico y dirigir a la Selección. Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí".

"He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores. Además he logrado éxitos en clubes y Selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?", se preguntó.

Además, Bravo desveló que Guardiola tiene mucho que ver en su intención de ser técnico: "Veníamos de una gira y Pep me llamó a su oficina. Me planteó la opción del día de mañana ser entrenador".

"Le pregunté, entre risas, si quería retirarme; pero me respondió que no, que había que proyectar cosas para futuro, que veía que tenía potencial para ser un buen entrenador. Así que me recomendó comenzar a tomar nota desde ya, en ese entonces. Fueron palabras importantes de uno de los mejores entrenadores del mundo", finalizó.