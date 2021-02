"Pep me llamó cuando mi padre murió y yo a él cuando perdió a su madre"

Lejos queda ya aquella turbulenta relación entre Mourinho y Pep Guardiola cuando uno entrenaba al Madrid y el otro al Barcelona. En Inglaterra, todo es distinto. El técnico del City le elogió en su rueda de prensa previa a su duelo en la Premier y el del Tottenham dejó claro en su comparecencia que solo tiene buenos sentimientos hacia él.

"El problema con nosotros, los entrenadores, es que no es fácil construir y desarrollar amistades porque no nos vemos. Nos vemos antes del partido durante un par de minutos y, después del partido, durante otro par de minutos y, así, es difícil. Pero, con Pep, trabajé tres años y nos veíamos cada día, celebramos títulos que ganamos, no lloramos, pero sí que sufrimos decepciones juntos cuando perdimos cosas importantes", empezó contando.

"Fueron grandes periodos de nuestras vidas, él como jugador y yo como joven asistente y eso es lo que me llevo. Después de eso, solo puedo tener sentimientos positivos hacia él, no tengo ningún sentimiento negativo. Los partidos de fútbol, los problemas del fútbol, como quieran llamarlos, yo soy de una generación en la que lo que lo que pasa en el campo se queda en el campo, así que solo tengo sentimientos positivos", continuó.

"Hay momentos en la vida que no se olvidan, uno de esos momentos es cuando mi padre falleció. Él sabía cómo de importante mi padre era para mí, así que hablamos por teléfono. Por cierto, hoy hubiese sido el cumpleaños de mi padre, hubiese cumplido 83. Y, por supuesto, cuando su madre falleció, yo hice lo mismo porque tengo la oportunidad. Solo tengo buenos recuerdos de cuando trabajé con él", añadió.