Pep quiere cinco cambios, pero su City es el primero en no hacer ninguno en 15 años

Pep Guardiola sigue rompiendo récords de la mano del Manchester City y no todos van a ser conquistas de títulos: también hay sitio para la curiosidad. En el duelo ante el Fulham, el técnico no hizo ningún cambio, algo que no ocurre en el bando 'skyblue' desde el 2 de abril de 2005.

En aquel entonces, el equipo se vio las caras con el Charlton Athletic. Hay que tener en cuenta que sí que hubo otro enfrentamiento en el que los 'citizens' mantuvieron su once sin ninguna modificación, pero no fue en la Premier League, sino en la FA Cup, el 18 de febrero de 2007 contra el Preston North End.

Esto llama mucho más la atención cuando se recuerda que el técnico es de las voces autorizadas que se han quejado públicamente de lo apretado del calendario y han pedido la vuelta de los cinco cambios al campeonato doméstico. Jürgen Klopp está de acuerdo con él.

De momento, no parece que la organización de la Liga vaya a atender sus peticiones. A Guardiola y a sus compañeros de profesión les tocará seguir lidiando con la fatiga física de sus jugadores. Así es una temporada marcada por la pandemia del coronavirus.