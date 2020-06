Pep quiere llevarse a Sergi Roberto al City

En estos momentos, es una auténtica incógnita saber quién ocupará el lateral derecho del Barcelona en la temporada 2019-20. Al persistente interés azulgrana en lograr colocar a Nélson Semedo en otro club, se la ha unido en las últimas horas el interés del Manchester City en Sergi Roberto.

'Mundo Deportivo' habló del deseo de Pep Guardiola y, al tiempo, recordó que el agente del técnico de Santpedor y el del canterano de La Masia es el mismo: Josep Maria Orobitg.

El Barça, según el medio, tiene clara una cosa: no aceptará jugadores a cambio de Sergi Roberto. Mientras que por el portugués Semedo sí que consideraría otros activos, al canterano no lo dejará marchar si no es por una importante suma.

El equipo azulgrana necesita dinero para afrontar operaciones de alto calado, de ahí que haya jugadores por los que no escuche ofertas. O que solo lo haga en unas determinadas circunstancias.

Pep Guardiola, que hizo debutar a Sergi Roberto en toda una semifinal europea ante el Real Madrid en el Camp Nou, siempre ha valorado la gran polivalencia del lateral y centrocampista 'culé'.

Sergi Roberto, uno de los capitanes del Barcelona, tiene contrato con el club de la Ciudad Condal hasta 2022 y en principio iba a continuar en el equipo. Una oferta astronómica podría cambiar las cosas...