"Pep se enteró del cáncer de mi padre y se puso a llorar"

Pretendido por el Manchester City, Pierre-Emile Hojbjerg abandonó este pasado el Southampton para poner rumbo al Tottenham de José Mourinho. Una decisión que impidió el reencuentro del centrocampista con Pep Guardiola.

El danés coincidió con el técnico de Santpedor en el Bayern de Múnich. El gigante bávaro firmó al jugador cuando solo tenía 16 años y batió por entonces registros de precocidad.

Hojbjerg ha hablado alguna que otra vez de la terrible exigencia y locura por el fútbol de un Guardiola al que considera "el mejor entrenador" que ha tenido, aunque su conexión con Pep va más allá de lo meramente profesional.

Y es que pese a dirigir ahora a uno de sus principales rivales, el jugador danés no olvidará nunca cómo Pep estuvo a su lado cuando, con solo 18 años, tuvo que afrontar el cáncer de estómago que sufría su padre.

"Cuando Pep se enteró, me llamó y me dijo, 'me he enterado de lo de tu padre, lo siento muchísimo. Vamos a hablar de ello'. De repente los dos nos pusimos a llorar y le dije que tenía miedo y que estaba confuso", explicó el jugador en 'The Sun'.

"Me dijo, 'tienes que acercarte a la gente que más te importa y que son más cercanos a ti, aunque eso te cueste perder un poco en el ámbito del trabajo'. Guardiola me dijo que él siempre estaría ahí para mí y empezó a llorar y no supo qué decir", recordó el ahora centrocampista de 25 años.

Pese a que su padre no pudo evitar el peor desenlace en 2014, Hojbjerg nunca olvidará cómo Guardiola y el propio Bayern le ayudaron a sobrellevar esa situación. "Es algo que desde ese momento he llevado conmigo. Ese dolor es muy complicado", sentenció el jugador.