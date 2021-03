Pep ve los céspedes del Emirates, de Anfield o de Old Trafford "mucho mejor" que el del Etihad

El césped es muy importante para un equipo que juega al toque como el de Pep Guardiola y el técnico habló sobre ello en la rueda de prensa previa al duelo entre el Manchester City y el Fulham. Reconoció que, en el Etihad Stadium, no está en buenas condiciones.

"Estamos trabajando mucho para encontrar una solución, nuestro césped no es bueno. Los jugadores saben cuándo el césped está bien y cuando no. Ya sé que el tiempo aquí no es el mejor, pero equipos como el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United o incluso en Budapest, donde era una alfombra, el césped es mucho mejor que en nuestro estadio. Necesitamos que mejore", afirmó.

También le preguntaron por el posible despido de Wilder como técnico del Sheffield United, con quien se mostró comprensivo: "Si yo estuviera en el Sheffield United, quizás estaría luchando por el descenso y Wilder, en el City, estaría peleando por la Premier League". Otra cuestión el, VAR, al que criticó recientemente y del que se desmarcó un poco más esta vez: "Espero que cada temporada vaya mejorando poco a poco".

Acerca del Fulham, su rival de esta jornada, analizó: "En el fútbol inglés, hay muy buenos entrenadores como Potter en el Brighton o Parker en el Fulham. Son innovadores, tienen valentía para jugar. Ya llevo aquí muchos años y hemos visto cómo los equipos que están abajo en la tabla juegan muy bien al fútbol. Pasa también con el Leeds. Cuando juegas tan atrevido, vas a empatar muy pocos partidos. Perderás, pero también ganarás los suficientes como para mantenerte".