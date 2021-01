Pepe Castro confirmó que el Papu costó cinco millones más tres en variables

El Papu le costó al Sevilla cinco millones de euros más tres en variables. Algunos medios rondaron este número y otros cifraban la operación en un par de 'kilos' más, pero este es el pago que realizó la entidad andaluza al Atalanta. Lo confirmó su propio presidente, Pepe Castro.

"Ha llegado por cinco millones de euros más tres en variables y hasta el 2024, con el que esperamos poder bailar en muchas ocasiones. ¿Cómo no voy a conocer el baile del Papu? Desde que salió el interés por él, ese baile se ve una y otra vez. Hay imitaciones con fotos mías y de Monchi bailando", explicó.

Sobre la trayectoria del club, sacó pecho: "¿Usted ve todos esos títulos? Son a base de sufrimiento. Nosotros le vamos a dar mucho cariño y le vamos a exigir mucho. Esto del Papu significa esa ambición que tenemos, estando en la pandemia y hemos hecho ese esfuerzo para mejorar en la segunda vuelta. Hemos crecido mucho en lo deportivo y nos falta crecer en lo económico. Nuestra ilusión es estar entre los tres o los cuatro primeros puestos de LaLiga".

Confirmó además propuestas de Inglaterra por En-Nesyri: "Sí me han intentado fichar a En-Nesyri. Equipos ingleses, pero no tenemos intención de venta y el propio jugador lo ha dicho que está encantado. Hubo una oferta de 33 millones de euros más cinco millones de euros en variables, pero no ha habido más ofertas en firme".

Respecto a si el club hará más fichajes, si bien reveló que Isco estuvo sobre la mesa, también lo descartó: "¿Isco? Tanto Monchi como la directiva nos reunimos y hablamos de muchos jugadores e Isco es uno de ellos. Pero nunca ha sido objetivo, nunca llegamos a hablar con el Real Madrid ni con Isco. Nosotros gastamos lo que podemos y por eso no tenemos los problemas que tienen otros".