Pepe Castro quiere la paz con Del Nido

El presidente del Sevilla, José Castro, ha manifestado este lunes que le tiende "la mano a todos los sevillistas, también a José María del Nido Benavente", su antecesor, que ha solicitado una junta general de accionistas para removerlo del cargo, ya que así se "lo exige la responsabilidad".

Castro, tras la presentación del internacional argentino Marcos Acuña, ha recordado que "se está demostrando con los resultados" que lidera "un proyecto ganador", por lo que no puede "estar de acuerdo jamás con los ruidos de sables", sino que se afana en "buscar soluciones teniendo los mínimos enfrentamientos, por el bien de la entidad".

El dirigente sevillista recordó que el club se encuentra "a 72 horas de una nueva final", la Supercopa de Europa que disputarán los blanquirrojos el jueves ante el Bayern de Múnich en Budapest, adonde "acudirán en torno a 500 son los aficionados del Sevilla".

Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Sevilla, ya percibe "esa motivación e ilusión por abordar un partido de estas características", algo que no extrañarán unos futbolistas "acostumbrados a esto, después de haber vivido en el último mes sensaciones muy similares" en la fase final de la Europa League.

Monchi ha asegurado que el club va a "poner todos los medios para que la Supercopa venga para Sevilla", si bien no esconde que al rival se lo puede "considerar como el mejor equipo de Europa: se encuentra en un estado prácticamente perfecto de rendimiento y confianza", y ha "conformado una plantilla que ha ido de menos a más, ganando todo lo que se le ha puesto por delante", señaló.

El técnico gaditano ha expresado su preocupación por el destino de los descartes de Lopetegui, ya que "la verdad es que está el mercado bastante parado" y ha negado negociaciones con el Cádiz por la cesión del centrocampista francés Ibrahim Amadou pese a "las magníficas relaciones existentes" con el club amarillo.

Sí ha admitido Monchi una oferta del Manchester City por el central Jules Koundé "rechazada por el comité de dirección" que se cifraba en unos sesenta millones de euros, "2,5 veces lo que se pagó por él hace un año", pero no ha descartado que el club inglés retome las negociaciones.

"Si volvieran, los volveríamos a escuchar. La verdad es que no sé si van a volver, tampoco es algo que me preocupe. El Sevilla tiene un modelo de gestión desde hace 20 años que nos ha traído 20 finales, diez títulos y mi recomendación es que no lo cambiemos. Nos ha ido muy, muy, muy bien. No hay motivos para cambiar", ha añadido Monchi.

El dirigente sevillista, que ha negado interés del Lazio en Franco 'Mudo' Vázquez, no cree que la existencia de la oferta descentre al joven francés, ya que "conociendo a Koundé, seguro que está pensando más en el partido del jueves que en otras cosas".