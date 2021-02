Pepe desveló cómo le mimaban en el Oporto: "Me traían el pan a casa"

El ex futbolista del Oporto Jorge Costa puede presumir de haber vivido una de las épocas más doradas del club. Como jugador logró una Champions League, una Europa League, ocho Ligas...

Y compartió vestuario con Pepe, que tuvo la suerte de que la leyenda de los 'dragoes' le ayudara a integrarse en el equipo: "Jorge, para que veas la dimensión de la persona que es, era vecino mío en Lavra. Él tenía una panadería e insistía en llevarme el pan".

"Me llevaba el pan porque no quería que saliera demasiado, quería que me mantuviera concentrado. Era una forma de mimarme y, de alguna manera, protegerme y ayudarme a integrarme en la ciudad y en el club", agregó en una entrevista en 'UEFA.com'.

Pepe desveló que Jorge Costa incluso tenía su propio baño: "En uno de los aseos del vestuario había una foto suya y nadie más que él podía usar ese baño. Nadie podía entrar ahí, estaba su foto y todos lo respetábamos".