Pépé, en la diana

El chico de los 80 millones no parece que valga eso. El Arsenal, que pagó semejanete cantidad de dinero por sus servicios al Lille, está viendo que no hay rentabilidad en su fichaje.

Desde la llegada de Pépé, el jugador ha disputado 55 partidos, en los que ha firmado once goles y en los que ha dado 12 asistencias, unos números muy discretos para la afición 'gunner'.

La hinchada, que le ha pedido más al de Costa de Marfil, está decepcionada por sus actuaciones. No hay más que ver la absurda expulsión ante el Leeds, tras propinarle un cabezazo a un contrario. Arteta le echó la bronca y el seguidor del Arsenal también.

Según recoge 'AS', algunos incluso le insultaron en las redes y el club tuvo que salir a defenderlo. Pero eso no fue todo. Patrice Evra le pegó un buen 'palito': "No tiene motivos para llorar si Arteta le deja unos cuantos partidos fuera".

Asimismo, el ex jugador del Arsenal Tony Adams, en plena retransmisión, no dudó en atizarle también: "El tonto de Pépé cayó en la trampa de Alioski". Situación preocupante para Pépé.