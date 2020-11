Pepe Mel confía en Vallés y Lemos y espera a Christian Rivera y Pejiño

Las Palmas encara su duelo de Liga contra el Mirandés con la caída ante el Sabadell en el recuerdo y aquel error de Vallés, pero Pepe Mel, su entrenador, confía en él y le alineará como titular. Habló sobre él y otros jugadores en la rueda de prensa previa al duelo.

"Mi idea es que mantengamos a Álvaro, creo que tenemos que darle un voto de confianza y apostar por él. Estos partidos nos van a dar la posición exacta de dónde vamos a estar. Hay muchos puntos en juego y espero que podamos competirlos bien. Hasta diciembre nos esperan 21 puntos, que son muchos", afirmó.

"Álvaro Lemos ya está sin problemas. Christian Rivera sigue con diarreas y vómitos, así que continúa sin entrenar y no está apto. Pejiño no va muy bien y es seria duda para mañana. Para otros tocados, tendremos también que esperar. Pero las bajas no pueden ser una excusa para nosotros. Los que estén tienen que ser los mejores. No debemos acordarnos de los que no están", dijo además.

Sobre cómo está defendiendo el equipo, analizó: "La culpa es de todos. Tenemos que aceptar lo que no hacemos bien. Hablamos de todo ello e hicimos autocrítica. Yo, el primero. Es el único camino para que crean en ti. El Sabadell nos dio opciones el otro día durante 20 minutos, pero no lo 'aceptamos'. Es cierto que estamos encajando mucho, pero hay que empezar a defender desde arriba".

Y, respecto al rival, el Mirandés, dijo: "Juegan con un ritmo alto y presionan muy arriba. Es de los equipos que están más en forma de la competición. El otro día, encerraron al Almería en su campo durante 40 minutos. Es un equipo que nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que estar a su mismo nivel de intensidad".