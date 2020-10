Pepe Mel deja en casa a Iemmello y Christian Rivera

Las Palmas visita La Rosaleda este fin de semana. Confía el equipo insular en llevarse los tres puntos a Canarias.

Para el choque, Pepe Mel ya ha hecho la lista de sus elegidos. El delantero italiano Iemmello, último fichaje del conjunto amarillo, no está al mismo nivel físico que sus compañeros, como ha reconocido el propio técnico madrileño, por lo que lo ha dejado fuera. No viajará tampoco a Málaga el centrocampista asturiano Christian Rivera, tras no encontrar destino en el mercado de fichajes.

Además, son baja por lesión el lateral derecho Ale Díez -hasta enero de 2021, operado esta semana de una fractura en el pie izquierdo-, así como los centrocampistas Benito Ramírez y Maikel Mesa.

Por el contrario, Mel ha citado al defensa Ismael Athuman y al extremo Cristian Cedrés, a quienes el club ha tramitado fichas profesionales con los dorsales '13' y '22', respectivamente.

Los 23 jugadores que se desplazan a la Costa del Sol son Álvaro Valles, Álex Domínguez (porteros); Álex Suárez, Cardona, Eric Curbelo, Athuman, Álvaro Lemos, Aythami Artiles, Jonathan Silva, Dani Castellano (defensas); Sergio Ruiz, Aridai, Loiodice, Fabio, Pejiño, Clemente, Javi Castellano, Kirian, Cedrés, Rober (centrocampistas); Araujo, Edu Espiau y Clau Mendes (delanteros).