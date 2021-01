Pepe Mel espera recuperar la mejor versión de los suyos ante el Espanyol

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, sostuvo que el choque de este domingo ante el RCD Espanyol les puede "venir bien" y que a un solo partido le pueden ganar "a cualquiera", incluso al actual líder de LaLiga SmartBank, al que se medirán en el Estadio de Gran Canaria.

El técnico madrileño reconoce que en el global de la competición, lo "normal" es quedar por debajo de su rival -actualmente casi le dobla en puntos- y también de otros conjuntos potentes como Mallorca y Leganés, precisamente los dos siguientes rivales de los amarillos en su particular 'cuesta de enero'.

Mel argumenta que incluso este partido le puede "venir bien" a su equipo tras el parón navideño, no solo por recuperar a jugadores lesionados como Sergio Ruiz y Sergio Araujo, sino por "refrescar ideas" después de un mes de diciembre decepcionante, con tres empates y una derrota en la competición regular.

"Hemos trabajado para ponérselo difícil al Espanyol, tiene futbolistas que a la mínima que les regales lo aprovechan y esperamos su mejor versión, así que mejor piedra de toque no vamos a tener", ha explicado Mel en rueda de prensa telemática.

El preparador madrileño reconoce que sus jugadores parecen haber "olvidado" conceptos y automatismos, como quedó demostrado en el partido con el que cerraron 2020, con derrota ante el Rayo Vallecano por 2-0, donde fueron "inferiores".

Por otra parte, y preguntado por el mercado de fichajes, Mel asume que la UD Las Palmas no va a incorporar a ningún jugador "porque la situación económica prima". "No me voy a desgastar en pedir cosas que no me van a dar", reconoció.

En cuanto a posibles salidas, comprende que pueda haber algún futbolista "incómodo" por tener menos minutos, pero asegura que hasta ahora ninguno se ha dirigido a él para abandonar la plantilla.