Pepe Mel pidió más intensidad sin balón

El entrenador de Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado en vísperas de visitar al Sporting de Gijón que "no basta con saber que hay que ganar", después de que su equipo haya encadenado diez partidos sin victorias en LaLiga SmartBank, desde el pasado 15 de diciembre, sino que sus jugadores deben "ser intensos" cuando no tengan el balón.

A su juicio, los empates "ayudan", pero no son suficientes cuando hay un premio de tres puntos, y reconoce que en los últimos partidos han perdido "grandes oportunidades" de ganar por "deméritos propios", como claras ocasiones falladas o errores al defender acciones a balón parado; esta vez ha preferido hacer autocrítica, sin referirse a errores arbitrales.

El técnico madrileño reconoce la dificultad del encuentro frente al Sporting, porque en su campo "aprieta mucho, con una afición muy metida. Ir al Molinón huele a fútbol, aunque por desgracia ya no esté Quini, todo un referente para mí por la posición en que jugaba, como delantero".

Mel ha probado esta semana "una forma de hacer las cosas", con un cambio de sistema, y ha explicado que sus jugadores "ya se saben de memoria la otra", por lo que el mismo domingo decidirá por cuál opta para hacer frente al conjunto asturiano.

Además, a las bajas de Aridai Cabrera y Juanjo Narváez, con problemas musculares y con los que prefiere "no arriesgar", se suman las molestias que acusa Fede Varela, aunque el atacante argentino viaja en la convocatoria de 19 futbolistas.

Mel ha recordado que el Sporting está igualado a 38 puntos con Las Palmas, "a nada de arriba", pero deben "tener cuidado con lo que pase por debajo" en la clasificación.

Por otra parte, ha manifestado "por enésima vez" que su relación con el italiano Rocco Maiorino era "buena", aunque hubiese preferido que su decisión de marcharse la tomase "en otro momento" y que ahora se pone a disposición de Luis Helguera, el nuevo director deportivo, "para lo que necesite".

En relación a su continuidad, confirmada tanto por el presidente, Miguel Ángel Ramírez, como por el propio Helguera, pero aún no rubricada, ha sido claro: "Cuando un entrenador está a gusto en un sitio, no tiene más horizontes. He encontrado un club que es una familia y eso para un entrenador es oro, más allá del dinero".