Pepe Mel pidió no confiarse por ganar a los recién descendidos

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, manifestó, ante la visita del próximo domingo al CD Mirandés, que el estadio de Anduva es un mal sitio "para no ser intensos", y que su equipo no debe confiarse después de haber encadenado tres victorias en LaLiga SmartBank.

El técnico madrileño sostiene que "ganar tres partidos en esta competición no significa absolutamente nada" porque no garantiza "que no pierdas los tres siguientes" después de haber superado a tres de los grandes aspirantes al ascenso a LaLiga Santander como Espanyol, Mallorca y Leganés.

"Estamos en una dinámica buena porque hemos trabajado bien y hemos creído en nosotros, y no tenemos motivos para no seguir haciéndolo contra un rival que no se nos da bien, no lo digo yo, lo dice la historia", aseguró en rueda de prensa telemática.

Mel recuerda que Las Palmas nunca ha ganado en Anduva y eso es "un reto" y tampoco olvida que, en la primera vuelta, los 'rojillos' se llevaron los tres puntos de Gran Canaria (0-2). Pese a todo, el entrenador amarillo confía en que cada partido es diferente y, si hacen las cosas bien, aunque luego el resultado no se dé, quedará satisfecho "más allá de que no hayamos podido ganar".

Mel insiste cada semana en que deben mirarse a sí mismos "y no a los rivales", y repite que cuando no están "enchufados" o bajan el ritmo, se convierten en un equipo "muy vulnerable". En cuanto a nombres propios de la plantilla, el preparador madrileño lamenta perder por lesión a Kirian Rodríguez "como mínimo cuatro semanas", y que siga sin poder contar con Pejiño.

Respecto al extremo gaditano, explicó que el jugador "piensa que está bien, entrena y se vuelve a resentir, y no es bueno tampoco para su cabeza, hay que ser prudentes con él".

Por el contrario, recupera a Óscar Clemente tras dar negativo en COVID-19 en la prueba realizada el jueves 28, aunque, debido a sus diez días de confinamiento, "no está para jugar un partido de fútbol profesional", pero aseguró que su idea es que vaya convocado para el viaje a Miranda de Ebro y siga su recuperación.

En cuanto a fichajes y la posible llegada del delantero grancanario Rafa Mujica (Real Oviedo), Mel dijo que "no sale nadie y, por lo tanto, no entra nadie. Para mí, siguen los mismos jugadores porque ninguno ha salido todavía, y no sería muy coherente hacer la plantilla más extensa", zanjó.