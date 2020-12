Pepe Mel piropeó a Vallés por su actuación en Copa

Da la sensación de que, en Canarias, Álex Domínguez le ha arrebatado el puesto de titular a Álvaro Vallés, y actuaciones como las que firmó este último en Copa pueden servirle para volver a ser tan importante como antes. Hasta Pepe Mel le destacó en la rueda de prensa posterior al duelo con el Varea.

"No me gusta pronunciarme de manera individual. No sería justo. Todos han estado a un buen nivel. Para ganar estos partidos, necesitas que el equipo esté enchufado. Con Álvaro Vallés, que nos ha dado la seguridad cuando hubo que defender la portería", afirmó.

Sobre la actuación de los menos habituales, explicó: "Hay futbolistas que necesitan minutos y rodaje porque han jugado menos que sus compañeros. Estoy contento con todos porque lo han hecho bien y están en su papel. Para ganar esta clase de partidos, necesitas que el equipo esté enchufado. Y así ha sido desde el minuto 1".

Y, respecto a la clave para no verse sorprendidos, comentó: "Teníamos claro que queríamos pasar la eliminatoria y la única forma era entrar en el partido como lo hicimos. La idea era no dejarles pensar que podían ganarnos en ningún momento. Los chicos entendieron bien el mensaje".