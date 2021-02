Pepe Mel quiere que Jesé debute contra el Cartagena

Mirandés, Sabadell y Almería han sumido a la UD Las Palmas en una crisis que no esperaba. Las tres derrotas seguidas han sido un golpe del que Pepe Mel espera que su equipo levante contra el Cartagena. El técnico asegura que el nerviosismo empieza a notarse.

"No es el mismo después de perder tres partidos seguidos. Veo a los futbolistas preocupados y prestándole más atención al entrenador. Ahora la clave es que retomemos lo que hacíamos bien: salida de balón, ir fuertes a los segundos balones, saber combinar bien los juegos de posesión y ruptura...", explicó.

Delante estará Rubén Castro: "Es un jugador que puede estar 89 minutos en los que parece que no hace nada, que su equipo juega con un futbolista menos. Pero no es cierto, pues al rival le generar muchos agujeros con sus movimientos. En 30 segundos de acción es capaz de hacerte un gol. Cualquiera de los defensas que mañana tendrá enfrente lo conoce, y también hemos trabajado y hablado sobre cómo podemos pararle".

"Es que tenemos que defender de una manera muy seria. El Cartagena ya nos ha demostrado que, si bajamos un poco la intensidad, nos puede generar muchos problemas", continuó Mel, que se defendió tras la mala dinámica del equipo.

"Soy entrenador profesional desde hace muchos años. Las Palmas le ganó a Espanyol, Mallorca y Leganés y era el equipo de moda en Segunda División, por lo que de mí no se decía nada. Me lo tomo con tranquilidad. Ahora que hemos perdido tres partidos todas las miradas se vuelven hacia mí, algo que también llevo con naturalidad. Ahora todos estamos involucrados en cortar esta mala racha ante el Cartagena. Si no lo conseguimos la borrasca se puede convertir en tifón", espetó.

Además, confirmó que Jesé Rodríguez podría debutar este sábado: "Ese es el plan. De hecho, ya se ha cumplido el tiempo prudencial que nos habíamos marcado con él. La idea es introducirle mañana (por el sábado). Si mañana no pasa nada extraño, queremos que esté en el campo. Es algo que necesitamos también por la baja de Rober. El tiempo que esté sobre el césped dependerá de muchos factores".