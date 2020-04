¡Pepe Reina le pone fecha a su retirada!

Pepe Reina tiene a sus espaldas más de 800 partidos disputados a nivel de clubes. Desde los 16 años hasta los 37 que tiene actualmente ha podido construir una exitosa carrera que empieza a llegar a su final.

El portero ha dicho en un directo a través de Instagram el momento en el que piensa retirarse del fútbol y empezar a pensar en otra forma de dedicarse al deporte rey.

La intención de Pepe Reina es la de hacer el último año que le queda de contrato en el Milán y no irse a ningún otro club cuando acabe su préstamos en el Aston Villa.

"Volver al Nápoles sería complicado porque me faltan una o dos temporadas de carrera y creo que mi periodo en el fútbol terminará el próximo año en Milán. No sé en el futuro, pero como jugador no tendrá posibilidades. Quién sabe si podré volver algún día como entrenador", explicó Pepe Reina.