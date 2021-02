Pepe sopla las velas por 38ª vez con un sueño: ganar su cuarta Champions

Pepe, con 38 años recién cumplidos, sueña con levantar su cuarta 'Orejona'. Regresó al Oporto en enero de 2019, tiene contrato hasta 2023 y para cumplir su deseo tendrá que dejar en la cuneta a su amigo Cristiano Ronaldo, con el que ya ganó tres Champions en el Real Madrid y con el que levantó la Eurocopa de Francia con la Selección de Portugal.

En el partido de ida de octavos dieron la sorpresa y los lusos vencieron por 2-1 a la Juventus de Cristiano. La vuelta, el próximo 9 de marzo.

Nacido en Brasil, con doble nacionalidad brasileña y portuguesa y con más de nueve millones de seguidores en sus redes sociales, el futbolista ha recibido desde primera hora del viernes la calurosa felicitación de los 'dragones' en las redes sociales.

El jugador, formado en el Alagoano brasileño, llegó a Portugal en el verano de 2001, tras fichar por el conjunto insular del Marítimo.

Recientemente, Pepe recordaba en una entrevista con el diario 'Expresso' sus duros inicios.

Cuando aterrizó en Portugal, con 18 años, llegó con el equivalente a cinco euros, recordó. Tenía dos opciones: o comprarse un bocadillo o adquirir una tarjeta telefónica para llamar a su madre y decirle que estaba bien.

Optó por llamar a su familia y, más tarde, fue a una cafetería del aeropuerto para pedir un bocadillo a un camarero, al que le advirtió de que no tenía dinero. "Me miró, salió y vino en una bandeja con una baguette y me la dio".

Tras dos temporadas en el conjunto de Madeira, Pepe fichó por el Oporto, club en el que estuvo entre 2004 y 2007, donde fue una pieza clave para el conjunto blanquiazul.

Tras sus éxitos en tierras lusas, en 2007 hizo oficial su fichaje por el Real Madrid, que desembolsó 30 millones de euros. Se unía, así, a la saga de los 'Galácticos' del club merengue.

Fue allí donde volvió a compartir vestuario con uno de sus grandes amigos, Iker Casillas, con el que volvió a coincidir en su regreso al Oporto hasta que el meta madrileño se retiró por su dolencia cardíaca.

En 2017, tras una década de éxitos europeos con el club 'merengue', Pepe, que había perdido sitio en el once titular en detrimento de Ramos y Varane, confirmaba su marcha tras haber ganado tres Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, tres Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Tras su salida, su próximo destino fue el equipo turco del Besiktas, al que llegó con 34 años de edad y con el que fichó por dos temporadas para participar en la Superliga de Turquía.

Sin embargo, tan solo un año después, el club otomano, con las arcas muy diezmadas, hizo oficial el acuerdo con el jugador para la rescisión de su contrato, por lo que el 8 de enero de 2019 regresó al Oporto.

En la escuadra portuguesa ha encontrado la casa perfecta y vive una segunda juventud. Es el referente del club con el que el año pasado ganó la Liga Portugal.

El central internacional con Portugal no lo esconde y siempre ha mostrado su deseo de volver a levantar una Copa de Europa.