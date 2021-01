Pepe y el Madrid: "Me llamaron loco por ir a un cementerio de centrales"

El ex jugador del Real Madrid Pepe, ahora futbolista del Oporto, concedió una entrevista al periódico portugués 'Tribuna Expresso' en las que habló de su etapa en el conjunto 'merengue' y el momento de su fichaje.

El veterano central luso de 37 años desveló que estuvo a punto de fichar por el Deportivo: "¿Mi fichaje por el Real Madrid? Todo fue muy rápido, pero de hecho podría haberme ido antes, pero no al Madrid, sino al Deportivo de La Coruña, al final de mi primer año en Oporto. El presidente Pinto da Costa me dijo: 'No, no, no, de ninguna manera, te quedarás más aquí en el FC Porto'. Pero la prensa seguía escribiendo algunas cosas y Jorge Mendes me decía otras: 'Hay un club de Inglaterra interesado, está este otro...'. Y cuanto más jugaba, más clubes aparecían".

Y añadió: "En el tercer año renové por otros cinco y al final de temporada llegó la propuesta del Real Madrid, aunque tuve otras oportunidades. Y tenía muchas ganas del Real Madrid, a pesar de que mucha gente me decía que estaba loco por ir allí, porque era muy difícil y, sobre todo, porque era un cementerio de centrales. En ese momento, el Real tenía un hueco para llenar desde la salida de Hierro y yo quería este desafío".

Además, el internacional portugués desveló el duro palo que le dio Cannavaro nada más aterrizar en el Bernabéu: "Bueno, ahora les puedo decir esto, porque han pasado muchos años y somos amigos: pasó con Cannavaro. En la pretemporada prácticamente no hablaba, solo entrenaba y miraba, porque soy muy observador. Aquello era trabajo y más trabajo. Entonces, íbamos en el avión a Austria y sucedió que él se sentó delante de mí".

"Lo pillé leyendo una revista y, cuando me di cuenta de que se había acabado y que el avión iba a aterrizar, me puse valiente y le dije: 'Cannavaro, Cannavaro, ¿me pueden dar la revista?'. Y Cannavaro miró hacia atrás y me dijo: '¿Cannavaro? Mi nombre es Fabio'. Y me dio la espalda. No supe qué decir. Fueron segundos, tal vez minutos, pero eso pareció una eternidad, hasta que me dio la revista", añadió Pepe.

"Me encontré con un Madrid que era un caos"

También recordó el jugador portugués cómo fue su primer partido con los blancos: "Mi primer partido fue contra el Atlético de Madrid. Yo venía de un club organizado tácticamente, en el que si la pelota sale por el lado izquierdo, tienes que presionarla allí, si la pelota sale por el lado derecho, presionas de esta manera, cosas así, básicas. Y lo que encontré en el Madrid fue un caos. En el minuto 30 se rompe el juego y nos llegan en uno para uno y corremos para atrás".

"Yo me vuelvo hacia Fabio y le digo: '¡Fabio! ¡Fabio! ¡¡¡Cobertura, cobertura!!!'. Y él me dice: 'No, no, aquí no se hace eso. Cada uno por su lado'. Y yo: '¿Es así? ¡Joder!' Yo miraba y veía a los laterales arriba, al pivote defensivo arriba... Luego pensé que tranquilo, que lo haría bien. Poco a poco fui conquistando estatus. Quien jugaba en el Real Madrid, en ese momento tenía que escuchar a la afición gritando goles, porque el 2-0 no era suficiente; había que marcar cuatro, cinco, seis goles y atrás solo quedaban los centrales y el portero", prosiguió Pepe.

En la parte final de la entrevista, Pepe desveló que Ancelotti quiso ponerle lesionado en una final: "Yo había sufrido una lesión en Valladolid y, si recuerdas, Diego Costa se había ido a hacer algún tratamiento fuera de España. Yo no fui a ningún sitio, conozco mi cuerpo, y decidí que cuando llegara el momento del último entrenamiento, le diría a mi entrenador si estaba bien o no. Durante 15 ó 20 días no entrené, solo hice tratamientos y tratamientos y en vísperas de la final, ya en Lisboa, le dije a Ancelotti: 'Mister, todavía me duele'. Y él: 'Esperamos un poco más, luego veremos".

"Al día siguiente, volví a sentir ese dolor y me di cuenta de que me iba a perder la final. 'Míster no me da', le dije. '¿No quieres entrar solo para estar en la foto? Te lo mereces, hombre', me dijo. 'Míster, imagínese que entro, me lesiono y tiene que quemar un suplente por eso. No necesito jugar la final para sentirme ganador de la Champions...', le dije. Cris también estaba allí y Ancelotti dijo de pronto: '¡Ya ganamos este partido!". Y Cris: "Mister... tranquilo. Y Ancelotti: '¿Quieres apostar conmigo? Ya ganamos esto'. Casualidad o no, en el minuto 93, Sergio Ramos se adelanta, marca el golito, vamos a la prórroga y ganamos la Champions...", sentenció Pepe.