Pepín, el zaguero blanquivioleta que secó a Maradona con nobleza

Maradona no era un tipo de elogiar a los defensas rivales, porque tenían por costumbre frenarle a base de patadas, algunas de ellas criminales. Por eso el 'Pelusa' se sorprendía cuando enfrente se encontraba con un zaguero que era capaz de frenarle sin recurrir a la violencia, como el blanquivioleta Pepín.

José Calzado Ferrer, conocido como 'Pepín', militó cuatro temporadas en el Real Valladolid, a principios de los años 80, y se enfrentó en una ocasión a Diego Armando Maradona.

El astro argentino jugó dos partidos contra el Valladolid, pero ninguno en el flamante y recién estrenado Nuevo José Zorrilla. Y solo uno contra Pepín. "Nos enfrentamos solo una vez, porque después cayó enfermo de hepatitis y yo me vine al Córdoba", recordó Pepín, en una entrevista con 'AS'.

"Era un jugador muy listo, que se movía mucho y corría y hacía jugar a sus compañeros. En esa época el Barcelona tenía un equipo bueno, pero no el mejor. Él hacía jugar al equipo, no jugaba el equipo para él", continuó diciendo.

Pepín dejó muy clara la impresión que le produjo Maradona. "Su pie era como una mano, jugaba como quería, y era muy atento. Era muy allegado a sus amigos; yo tenía mucha amistad con Julio Alberto y otros compañeros suyos y decían que se comportaba fenomenal en el campo y en el vestuario", dijo.

"Era un chaval muy noble, no era un creído. Era una persona normal que se comportaba como un jugador de fútbol, nada más", añadió, al respecto de la personalidad de Maradona.

Recordó cómo fue aquel encuentro. "Ese día jugué como lateral y Mesones me pidió que le cubriera. No pudo hacer nada conmigo y hasta le hice un sombrero", rememoró.

"Cuando terminó el partido estuve hablando con él y le pedí la camiseta, y me dijo que no me la podía dar porque la tenía ya comprometida, pero que cuando volviera a Valladolid en la segunda vuelta, me la regalaba", explicó Pepín.

Pero no pudo ser, y aún así Maradona cumlpió con su palabra. "En la vuelta no vino por la enfermedad, pero tuvo el detalle de mandarme dos camisetas a través de Tente Sánchez, el capitán del Barcelona. Me impresionó mucho. Me dio una alegría enorme y me mostró que era humilde", reveló.

Pepín fue quizá el defensor que mejor defendió a Maradona en su primera época en España. Luis Manuel fue el de la segunda etapa. "Lo dijo en una entrevista a la revista del Barcelona. Yo no lo supe hasta que, ya en el Córdoba, un amigo cordobés me trajo de Barcelona la revista que le había dado mi familia para mí", dijo.

"Decía que había sido un marcaje limpio y destacó que nunca utilicé las patadas como recurso para defenderle. No lo hice porque yo no necesitaba dárselas ni a él ni a nadie. Yo me intentaba anticipar o de aguantarle", afirmó Pepín.

También contó una anécdota curiosa que le sucedió en aquella época, con Maradona como protagonista. "Estuve en Barcelona ese año de vacaciones, porque mi familia vivía allí. Estuve viendo un partido de la Copa de la Liga contra el Real Madrid y luego salí a tomar algo donde estaban jugadores del Madrid y del Barcelona", relató.

"Al marcharme, me habían roto el cristal del coche y me habían robado. Él salió, me reconoció y estuvimos hablando un rato grande. Me dio su número de teléfono y me dijo que le llamara si necesitaba algo", continuó.

"Cuando hice la denuncia llamé a su casa para agradecérselo y me cogió su mujer, y le pedí que no le molestara. Cuando llegué a Valladolid me llamó por teléfono y me 'riñó' por ello. Si llega a estar conmigo, creo que me habría dado un coscorrón", dijo también, entre risas, para finalizar.