Percassi aún alucina con la roja a Freuler: "Fue un shock, creíamos que miraría el VAR..."

En el Atalanta tienen claro que, si perdieron ante el Real Madrid, parte de la culpa fue del colegiado. No hay quien se lo quite de la cabeza a la entidad de Bérgamo.

Antonio Percassi, mandamás del Atalanta, charló con 'La Gazzetta dello Sport' y dijo que aún sigue dándole vueltas a la expulsión de Freuler que dejó a su club con uno menos.

"Fue un shock... Muy absurdo que aurrine un partido así, de esa manera. He pensado que no podía ser real, que se había equivocado al mostrarle la roja...", expresó Percassi.

En última instancia, el presidente del Atalanta creyó que el VAR entrearía en acción. "Pensábamos que al menos miraría la imagen en la pantalla, pero nada... Como si esa tarjeta roja se diera por descontada", lamentó.

"Después de un cuarto de hora y en un partido tan importante, con todo el mundo mirándonos, yo solo podía mirar a mi alrededor. Estábamos todos desconcertados. Fue un error gravísimo", ahondó.

Y fue más allá: "Fue vergonzoso. Tuve la impresión de que se favoreció al equipo más importante, sobre el papel y a nivel de historia".

Enumeró las jugadas que no le cuadraron de ese Atalanta-Real Madrid. "Hubo faltas de Nacho y Modric sobre Maehle y Pessina, tenían que ser amonestados y nada. Una mano de Lucas Vázquez, lo mismo. ¿Y Casemiro? El árbitro le iba a amonestar, se acordó que ya había visto otra amarilla y se lo pensó dos veces, diciendo no sé qué. Uno de los nuestros se habría ido a la calle, y hubiera sido justo. Es imposible hacerlo así: todo en contra del Atalanta, siempre. O no eres apto para un partido de Champions, o es una cuestión de sumisión", concluyó.