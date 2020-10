"Perder al mejor central del mundo es un mazazo"

Adrián San Miguel, portero del Liverpool, aseguró que la lesión de Virgil Van Dijk, que se perderá prácticamente el resto de la temporada, es "un mazazo gordo para el equipo".

"No voy a mentir, es un mazazo gordo para nosotros. Va a ser duro, va a ser complicado no solo porque es de los mejores, si no el mejor central del mundo actualmente. Es un líder dentro y fuera del campo", dijo el portero español en una entrevista con 'DAZN'.

El neerlandés se lesionó en el partido contra el Everton de hace escasos días y sufre una rotura de ligamento cruzado anterior que le tendrá varios meses alejado de los terrenos de juego.

Además, Adrián, que estos días ha sustituido al lesionado Alisson Becker, habló sobre el resto de porteros españoles en la Premier League, como David de Gea (Manchester United) y Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

"Conozco su personalidad y puede ser uno de los mejores porteros en la última década que han venido aquí a la Premier League", dijo sobre De Gea.

Sobre Kepa, que ha perdido el puesto de titular en favor de Edouard Mendy, apuntó que es un "luchador" y que lo que ha conseguido como portero lo ha logrado "por méritos propios".