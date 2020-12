"Perder con el Madrid era como perder una Guerra Mundial"

El Real Madrid no está pasando por el mejor de los momentos y Zinedine Zidane ha asegurado que se siente con la confianza de todo el club. Nadie en el Madrid duda de él.

Woodgate, que sabe bien lo que es disputar un partido con el club blanco, ha contado lo que significaba perder un encuentro con el Real Madrid en el podcast de Jamie Carragher, 'Greatest Game'.

"Al principio era un poco pesadilla, el idioma, las lesiones... pero estuve con jugadores extraordinarios. Cuando vas a un club tan grande no puedes perder ni en los entrenamientos y perder un partido era como perder una Guerra Mundial", dijo.

Sobre su fichaje, que estuvo a punto de truncarse, así lo ha recordado Woodgate: "El fichaje estaba hecho y viajé a Múnich en avión privado para ver a un especialista que me pinchara en el muslo porque lo tenía roto en ese momento. Estaba pasando el reconocimiento y el médico me dijo que había un problema en las resonancias, en concreto, en la espalda. El médico estaba al teléfono con Florentino Pérez y acabó y me dijo: 'le he dicho que tu espalda está algo dañada y me ha dicho que te firmarán por cuatro años en vez de cinco".

"El Madrid me seguía desde que jugué la Champions con el Leeds. Un día, mi agente me llamó y me dijo que el Madrid iba a ofrecer 20 millones por mi y yo le contesté: 'Siempre quieres jugar para el mejor equipo del mundo si tienes ambición", acabó.