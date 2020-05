"Perdí el sentido del gusto y el olfato, y me quedaba sin aliento"

El técnico del Leicester fue de los primeros en sufrir el coronavirus. Poco después de que el campeonato inglés se parase, la enfermedad le agarró, y tardó tres semanas en recuperarse por completo.

Así lo explicó Rodgers, en una entrevista con la 'BBC'. "Mi esposa y yo tuvimos la enfermedad justo después de que se parase. Una semana después realmente empecé a sentirme mal, no tenía olfato ni gusto", reveló.

"No tenía fuerzas, y realmente luché, y mi esposa también. Me hice la prueba y ambos tuvimos la enfermedad", añadió Rodgers, enumerando la lista de males que acarrea sufrir el COVID-19.

Y lo peor era la sensación de ahogo. "Apenas podía caminar. Me recordó a escalar el Monte Kilimanjaro, a medida que subes más alto te quedas sin aliento. Caminar 10 metos era muy difícil. Salí a correr y no pude hacerlo", recordó.

"Me sentía realmente débil, no tenía apetito real y tuve una sensación extraña durante tres semanas de no tener sentido del gusto", añadió el entrenador del Leicester, para finalizar.