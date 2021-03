"Perdí la voz, fue aterrador; pensé en si volvería a hablar otra vez"

Sir Alex Ferguson es una de las figuras más queridas en la Premier League. El ex entrenador del Manchester United sufrió un ictus en 2018 y, casi tres años después, habló de lo que sufrió.

"Perdí la voz, simplemente no pude pronunciar una palabra, y eso fue aterrador, absolutamente aterrador. Todo estaba pasando por mi mente. ¿Me va a volver la memoria? ¿Volveré a hablar alguna vez?", dijo en la presentación de la película 'Never Five In', rodada por su hijo y presentada en el Festival de Cine de Glasgow.

El filme, explicó 'AS', versa sobre las memorias del ex entrenador del Manchester United, su carácter como fumador y mando de hierro en el vestuario, pero también un padre para los jugadores.

Sir Alex Ferguson sufrió el ictus en 2018. Desde entonces apenas ha tenido apariciones públicas, pero se dejó ver en la presentación de la película de su hijo.

Pero no solo habló del ictus el ex 'red devil', sino que también relató uno de sus momentos más felices, el día que ganó la Premier por primera vez: "No podía salir del aparcamiento. Había miles de aficionados, podrían haberme nombrado presidente ese día".