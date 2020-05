"Perdí un embarazo por los golpes de Villa"

El martes 28 de abril fue el inicio de una serie de denuncias de varias mujeres por maltrato a Sebastián Villa. Daniela Cortés lo explicó todo en una publicación en las redes sociales, a la que se unió Alexandra Marín, una ex del futbolista.

Daniela acusó al jugador de Boca de haberla maltratado durante dos años, de modo que Sebastián Villa quiso defenderse asegurando que nunca ejerció violencia con ninguna otra mujer.

Pues bien, 'Crónica TV' ha sacado a la luz un audio de una conversación de la ex pareja de Villa y un periodista, en la que se escucha que la mujer tuvo que perder un embarazado a causa de los golpes.

"En mayo del año pasado tuvimos una discusión y en ese momento comenzó a golpearme. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas por embarazo", relató.

Poco después de recibir los golpes que ella cuenta, comenzó "un sangrado intenso" que la asustó, pero no quiso ir al hospital por miedo.

"Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico, así que fui a la guardia. Los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", continuó.

Daniela Cortés hizo hincapié en el carácter de Sebastián Villa, siendo una persona muy bipolar: "En un momento está bien y muestra alegría, y en otro momento es enojón y te insulta. Es una cajita de sorpresas porque de momento cambia su actitud".

El abogado de Daniela Cortés afirmó que no dudará en pedir la detención por un presunto delito de violencia de género y una pena de cárcel.