Perdieron 1-5 y el Bologna será castigado: ¡concentrados hasta Navidad!

El Bologna recibió una contundente goleada a manos de la Roma. Esos cinco goles en contra no han gustado en absoluto a Mihajlovic, que ha decidido tomar medidas ante los últimos resultados.

El conjunto italiano ha perdido tres de los últimos cinco partidos y está décimo en la tabla de clasificados, de modo que el cuerpo técnido ha decidido concentrar a toda la plantilla.

"El primer tiempo fue desastroso. Parecían jugadores de un partido de solteros contra casados. No presionamos bien y siempre estábamos lejos de los rivales. Si no mostramos intensidad y agresividad contra equipos más fuertes, sucede esto", dijo el entrenador del Bologna.

Mihajlovic confirmó que todos van a estar concentrados hasta el día de Navidad para ver si así puede cambiar la actitud mostrada sobre el terreno de juego.

"Así la cosa no va bien, se puede perder pero no así. Nos vamos a concentrar hasta Navidad así aclaramos nuestras mentes porque la actitud es equivocada y no me gustan estas cifras", acabó.